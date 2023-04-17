Словаччина завершила передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні
Словаччина передала Україні ще дев'ять із 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Словаччини, повідомляє Ділова столиця.
"Це передання було здійснено суходолом зважаючи на максимально можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка усім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція", – підкреслив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
Раніше Надь заявив, що російські технічні фахівці могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина вирішила передати Україні.