Словаччина завершила передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні

Словаччина передала Україні ще дев'ять із 13 заявлених винищувачів МіГ-29﻿. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Словаччини, повідомляє Ділова столиця.

"Це передання було здійснено суходолом зважаючи на максимально можливу ​​безпеку, знову ж таки величезна подяка усім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція" , – підкреслив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Раніше Надь заявив, що російські технічні фахівці могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина вирішила передати Україні.