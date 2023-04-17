Росіяни виявились аутсайдерами симпатій угорців - опитування

Росіяни опинилися наприкінці списку народів, яким симпатизують жителі Угорщини.﻿ Про це свідчить опитування Інституту Publicus, проведене на замовлення опозиційного угорського видання Népszava, повідомляє Європейська правда.

Соціологи запитували в угорців про їхню симпатію чи антипатію до інших народів. Респонденти висловили свою думку щодо вісімнадцяти народів.

Список популярних народів очолили італійці – їм симпатизують 84% угорців. За італійцями йдуть австрійці (82%), поляки (81%), фіни та іспанці (80-80%).

Позначку у 70% перетнули чехи (78%), шведи (76%), французи і німці (74-74%), британці (73%) і словаки (71%).

У діапазоні 60-70% опинилися турки (63%), українці (62%), американці (61%) та індійці (60%).

Рівень позитивних відповідей нижче від 60% – у китайців (58%) та румунів (55%).

Лише в однієї нації "індекс симпатії" впав ниже за 50%. Це – у росіян. До них симпатію відчувають тільки 44% опитаних.

Примітно, що прихильники партії Віктора Орбана "Фідес" відчувають більшу, ніж прихильники опозиції, симпатію до народів, з чиїми лідерами в угорської влади добрі стосунки.

Зокрема, Туреччина, Китай і Росія є єдиними країнами зі списку 18 держав, які є більш популярними серед прихильників "Фідес", а не серед симпатиків опозиції.

Як відомо, попри вторгнення Росії в Україну угорська влада не обірвала зв’язки з РФ. Зокрема, уряд Угорщини активно лобіював в ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.