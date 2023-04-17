Голова НБУ назвав умову для фінансового краху Росії

Санкції Заходу працюють, та вже незабаром центробанк РФ почне друкувати рублі для покриття дефіциту бюджету. Це запустить спіраль, яке призведе до фінансового краху. Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його словами, десятий пакет санкцій Європейського Союзу дуже потужний, як і чергова хвиля санкційного тиску, яку запровадили Сполучені Штати. Тому в наступному півріччі центральний банк РФ повинен буде вдатися "до покриття бюджетного дефіциту Російської Федерації за рахунок друку грошей".

"Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе Росію до економічно фінансового краху, а політичний режим Путіна до банкрутства" , - додав Пишний.

Голова НБУ повідомив, що на Заході заблоковано від 300 до 350 млрд доларів коштів центрального банку РФ.

"Я б до цього ще додавав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни і тими бенефіціарами путінського режиму і тими, хто його підтримує і продовжує далі фінансувати. Відтак вони повинні понести відповідну відповідальність, в тому числі матеріальну" , - сказав він.

Пишний зазначив, що десятий пакет санкцій ЄС передбачає дуже важливу норму.

"Він передбачає запровадження звітності: які саме активи, які належать Росії або російським олігархам іммобілізовані, заблоковані і можуть бути використані для відповідно формування фонду репарацій. Ця звітність запроваджується, і вже найближчим часом ми будемо не гадати, а оперувати чіткими, конкретними цифрами і розуміти, яким чином ці суми можуть бути доступні для наповнення Фонду відновлення і відбудови України" , - сказав він.

Голова НБУ також повідомив, що усі кошти Росії, заблоковані на Заході розглядаються "як компонент фонду репарацій, за рахунок якого і повинна відбудовуватися Україна".

Нагадаємо, дефіцит федерального бюджету Росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів (28,9 млрд доларів) через великі витрати Москви та падіння доходів від нафти та газу.