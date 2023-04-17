ЗМІ: Український контрнаступ, ймовірно, був запланований на 30 квітня

Видання Newsweek опублікувало частину витоку «файлів Пентагону», повідомляє Новое время.

"Newsweek отримав понад чотири десятки розвідувальних документів, які були розкриті три тижні тому" , — йдеться в статті.

Видання пише про «дату планованого контрнаступу» 30 квітня, проте вона зазначена лише як приблизний термін готовності дев’яти бригад ЗСУ, яких навчає НАТО. Причому цей документ уже був серед перших опрацьований іншими виданнями.

Телеканал CNN повідомляв, що військові плани України змінилися через витік.

У документах зазначено, що армія РФ досягла незначного прогресу. З липня минулого року під час наступу навколо Бахмута вона просувалася в середньому на 2,7 км «на місяць».

Також у документах сказано, що кількість російських найманців, що воюють біля Бахмута, перевищує кількість регулярних солдатів. За даними американської розвідки, 22 тисячі бойовиків Вагнера становлять 70% учасників бойових дій — на тисячі більше, ніж було відомо раніше.

14 квітня рядового ВПС Нацгвардії Массачусетсу Джека Тейшейру офіційно звинуватили у несанкціонованій передачі та вилученні інформації, що стосується національної оборони. Його заарештували 13 квітня у Норт-Дайтоні.

За даними ЗМІ, нацгвардієць був лідером у невеликому онлайн-чаті в Discord, з якого почався витік секретних документів. Чат складався переважно з молодих людей і підлітків зі спільною любов’ю до «зброї, расистських мемів і відеоігор», і Тейшейра місяцями ділився з віртуальними друзями засекреченими документами.

6 квітня New York Times повідомила, що в соцмережах поширюють секретні військові документи США місячної давності, які нібито містять оперативні звіти та оцінки можливостей української армії та плани США та НАТО щодо підготовки захисників України до контрнаступу.

В українській розвідці заявили, що документи — підробка та спецоперація спецслужб РФ. Документи з даними про втрати України та Росії, за оцінкою джерел NYT, могли бути сфальшовані. Глава Міноборони України Олексій Резніков назвав документи «сумішшю правди та брехні».

Згодом у соцмережах виявили нову партію «секретних документів» США, які нібито описують принципи національної безпеки Штатів, пов’язані з війною Росії проти України, Китаєм і Близьким Сходом. Кількість документів, що потрапили в Мережу, — від 50 до кількох сотень, вони схожі на зведення, які використовують для звітів перед вищим керівництвом.