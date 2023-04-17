На тлі вибуху у Бєлгороді в ГУР зазначили, що безпечних місць у РФ більше немає

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що розв’язана росіянами війна вже прийшла до їхніх власних будинків, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник відомства Андрій Юсов, коментуючи підрив безпілотником-камікадзе електропідстанції у російському Бєлгороді, внаслідок якого місто залишилося без світла.

При цьому він не став підтверджувати чи спростовувати інформацію про те, що за цією атакою може стояти українська сторона.