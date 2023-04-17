На тлі вибуху у Бєлгороді в ГУР зазначили, що безпечних місць у РФ більше немає
У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що розв’язана росіянами війна вже прийшла до їхніх власних будинків, повідомляє Новое время.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник відомства Андрій Юсов, коментуючи підрив безпілотником-камікадзе електропідстанції у російському Бєлгороді, внаслідок якого місто залишилося без світла.
При цьому він не став підтверджувати чи спростовувати інформацію про те, що за цією атакою може стояти українська сторона.
"Очевидно, що для людей, які вірять у диво, живуть і творять добро, на них сходить благодатний вогонь. Хто робить зло, то вогонь на Великдень буває іншим… Війна вже прийшла до будинку кожного росіянина та кожного підданого режиму Путіна", — пояснив Юсов, наголосивши, що росіянам варто звикати до того, що безпечних місць на території РФ більше немає.