Росія знову заблокувала інспекції суден у Босфорі: що відомо

Російська сторона в понеділок, 17 квітня, вдруге заблокувала інспекції суден, що рухаються через Босфор у рамках зернової ініціативи, в територіальних водах Туреччини, повідомляє Новое время.

Як повідомляє міністерство відновлення, з 10 квітня російська сторона в Спільному Координаційному Центрі (СКЦ) у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану.

Натомість росіяни формують їхній власний план інспекцій, обираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам ініціативи та неприйнятно для України, зазначають у міністерстві.

В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи зернової ініціативи не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це, заявили у мінвідновлення, ставить під загрозу функціонування зернової ініціативи.

Міністерство наголошує, що з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують і затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15−18 млн тонн.

Тепер росіяни намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів, намагаючись нав’язати власні критерії визначення конкретних суден, що братимуть участь в ініціативі.

З квітня 2023 року росіяни намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь в ініціативі. Наприклад, з 14 квітня вони без жодних пояснень відмовляють у реєстрації трьох суден (два з яких на Китай), на які вже чекає вантаж у порту Південний.

"Так чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень зернової ініціативи. Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю" , — наголосили в міністерстві.

Українська сторона категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів.

18 березня віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков повідомив про продовження Чорноморської зернової ініціативи ще на 120 днів. Раніше Росія заявляла, що продовження зернової угоди можливе лише на 60 днів, а подальша позиція визначатиметься залежно від «прогресу нормалізації російського сільськогосподарського експорту».