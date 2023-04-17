У Чехії запевнили, що не планують забороняти імпорт українського зерна
Чехія поки не запроваджуватиме заборону на імпорт зерна з України, як це зробили Польща, Словаччина та Угорщина, повідомляє РБК-Україна.
Як повідомляє The Guardian, про це заявило Міністерство сільського господарства Чеської Республіки.
У відомстві наголосили, що вплив імпорту українського зерна потребує рішення на рівні всього Євросоюзу, а не індивідуальних заборон від окремих країн.
"Чеська Республіка поки що не планує забороняти імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів з України", - сказано в заяві.
Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввозити українське зерно в країну. Це сталося через значний вплив імпорту на ціни.
Слідом за Варшавою відповідне рішення ухвалив і Будапешт. Він запровадив заборону щонайменше до 30 червня.
При цьому ввезення українського зерна заборонила Словаччина. Але вона зберегла транзит.