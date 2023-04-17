У Чехії запевнили, що не планують забороняти імпорт українського зерна

Чехія поки не запроваджуватиме заборону на імпорт зерна з України, як це зробили Польща, Словаччина та Угорщина, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє The Guardian, про це заявило Міністерство сільського господарства Чеської Республіки.

У відомстві наголосили, що вплив імпорту українського зерна потребує рішення на рівні всього Євросоюзу, а не індивідуальних заборон від окремих країн.

"Чеська Республіка поки що не планує забороняти імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів з України" , - сказано в заяві.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввозити українське зерно в країну. Це сталося через значний вплив імпорту на ціни.

Слідом за Варшавою відповідне рішення ухвалив і Будапешт. Він запровадив заборону щонайменше до 30 червня.

При цьому ввезення українського зерна заборонила Словаччина. Але вона зберегла транзит.