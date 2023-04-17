Посла США в Росії вперше пустили до арештованого журналіста WSJ

Посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, арештованого за звинуваченням у шпигунстві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter посольства США в Росії.

"Сьогодні я відвідала репортера WSJ Евана Гершковича в СІЗО "Лефортово". Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання більше 2-х тижнів тому. Він почувається добре, тримається стійко" , - йдеться в повідомленні.

Посольство США в черговий раз закликало негайно звільнити американського журналіста.

Нагадаємо, Гершковича затримали в Росії 30 березня нібито "за шпигунство". Після цього російський суд вирішив заарештувати журналіста.

Державний департамент США оголосив кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.