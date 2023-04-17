Зеленський: Українські воїни оплачують життями час очікування поставок зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни оплачують своїми життями час очікування поставок зброї – це відбувається щоразу, коли партнери зволікають, або вагаються щодо типу чи певних характеристик озброєння, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент під час вечірнього відеозвернення 17 квітня.

"Підписав указ про відзначення державними нагородами наших воїнів. 127 бійців ЗСУ… З них 68 – посмертно.

Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї".

Водночас президент відзначив воїнів із 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади – за "активні й успішні штурмові дії в Бахмуті".

А також подякував 214-му стрілецькому батальйону "за потужні удари по ворогу під Бахмутом", 92-ій ОМБр за результат на Луганщині та бійцям 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-ї окремої артилерійської бригади, десантникам "Сімдесятдевʼятки", воїнам 74-го окремого розвідбату, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, які тримають Донецький напрямок.

А також президент відзначив 128-у окрему штурмову Закарпатську бригаду, яка працює на Запоріжжі.

Зеленський додав, що Україна готується до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" і очікує "ґрунтовних рішень", які відповідатимуть "доволі амбітним" перспективам на полі бою.