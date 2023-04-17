Лавров прилетів до Бразилії для зустрічі з президентом Лулою да Сілвою
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Бразилії, де планує зустрітися не лише зі своїм бразильським колегою, а й з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє CNN, МЗС Росії в Telegram.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 квітня прибув до Бразилії з "робочим візитом".
Він прибув до Міністерства закордонних справ Бразилії, голова МЗС країни Маура Вієйра зустрів його з почесною вартою.
Крім того, Лавров зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою в понеділок.
Перед цим Лула літав на переговори до Пекіна (Китай) та Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).