Президент Італії закликав союзників не припиняти допомогу Україні

Україна має отримувати адекватну підтримку від своїх західних союзників, інакше дії Росії стануть ще агресивнішими, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Італії Серджіо Матарелла за підсумками зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою із посиланням на Polske Radio.

"Якби Україна залишилася сама перед обличчям агресії Росії, атак було б більше. Ситуація у світі погіршиться, але Україна має право на солідарність, і ми повністю гарантуємо це доти, доки це необхідно, в усіх відношеннях. Також тому, що ми всі нажахані деяким жорстоким діям, які здійснюють російські збройні сили" , — сказав президент Італії.

Маттарелла наголосив, що ставки у війні в Україні — це цінності свободи та демократії, які лежать в основі Європейського Союзу.

Президент Італії також висловив підтримку прагненням України, Молдови та країн Західних Балкан вступити до ЄС.

"Для цих країн це був історично важливий вибір" , — наголосив італійський лідер.

Нагадаємо, 21 лютого прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула з офіційним візитом до Києва. В українській столиці вона оголосила про надання комплексів SAMP/T-MAMBA, а також систем Spada та Skyguard.

23 березня у виступі перед італійським Сенатом Джорджа Мелоні емоційно поставила на місце депутата від проросійського "Руху 5 зірок" Елізу Скутеллі, яка запропонувала припинити допомагати Україні.

У МЗС Італії обіцяли надати план відновлення України наприкінці квітня.