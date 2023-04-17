Данілов: Росія не може перемогти військовим шляхом, тому зараз у них інший план

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що країна-агресор РФ розуміє, що вона не може перемогти військовим шляхом, тому планує внутрішньо дестабілізувати Україну, повідомляє Новое время.

"Росія розуміє, що вона не може нас побороти військовим шляхом, у них зараз інший план. У них зараз план внутрішньої дестабілізації. Я про це вже неодноразово наголошував - питання внутрішньої дестабілізації для них зараз у пріоритеті" , – сказав Данілов в інтерв'ю ТСН.

Секретар РНБО наголосив, що саме на дестабілізації ситуації в Україні росіяни можуть поставити ставку, оскільки вони професійні люди у цьому питанні, вони вже неодноразово у цьому брали участь.

За словами Данілова, питання внутрішньої дестабілізації - це єдине, що може їх вивести з того глухого кута, в якому окупанти опинилися.