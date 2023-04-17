Данілов: Росія не може перемогти військовим шляхом, тому зараз у них інший план
Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що країна-агресор РФ розуміє, що вона не може перемогти військовим шляхом, тому планує внутрішньо дестабілізувати Україну, повідомляє Новое время.
"Росія розуміє, що вона не може нас побороти військовим шляхом, у них зараз інший план. У них зараз план внутрішньої дестабілізації. Я про це вже неодноразово наголошував - питання внутрішньої дестабілізації для них зараз у пріоритеті", – сказав Данілов в інтерв'ю ТСН.
Секретар РНБО наголосив, що саме на дестабілізації ситуації в Україні росіяни можуть поставити ставку, оскільки вони професійні люди у цьому питанні, вони вже неодноразово у цьому брали участь.
За словами Данілова, питання внутрішньої дестабілізації - це єдине, що може їх вивести з того глухого кута, в якому окупанти опинилися.
"Для того, щоб у нашому суспільстві почався розлад, мають бути запущені якісь проєкти, якщо вони вже не запущені, щоб все це максимально активізувати саме на період травня місяця, може це буде на початку літа. Але ще раз наголошую - це завдання Російської Федерації, тому що на полі бою так звана "друга армія світу" отримає фіаско", – зазначив він.