РосЗМІ: Путін відвідав окуповані Херсонщину та Луганщину

Російські пропагандисти сьогодні вранці відзвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України. Він нібито побував у Херсонській області та Луганській.﻿ Про це, з посиланням на пропагандистські росЗМІ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Прокремлівські видання стверджують, що сьогодні Путін побував у штабі угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку.

Також диктатор після цього начебто вирушив до штабу Національної гвардії "Схід", що знаходиться в окупованій Луганській області.

Відомо, що Путін заслухав доповіді генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського та командувача угрупування генерал-полковника Олега Макаревича та інших воєначальників.

При цьому росЗМІ пишуть, що диктатора цікавила обстановка на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У мережі тим часом публікують кадри з так званої "поїздки" Путіна.