Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень

Економіка Китаю зросла у першому кварталі року на 4,5% – швидше, ніж очікувалося, адже країна вийшла з жорстких обмежень, пов'язаних з пандемією Covid-19, повідомляє Економічна правда.

Валовий внутрішній продукт зріс на 4,5% в річному обчисленні за перші три місяці року, свідчать дані Національного бюро статистики Китаю. Такий результат краще, ніж зростання у 2,9% у попередньому кварталі.

Зростання ВВП на 4,5% також перевершило прогнози аналітиків щодо зростання на 4,0% і стало найсильнішим приростом за останній рік.

ВВП зріс завдяки збільшенню витрат домогосподарств та зростанню виробничої активності на тлі скасування заходів по боротьбі з коронавірусом у грудні.

Дані за березень показали, що роздрібні продажі, що слугує основним показником споживання домогосподарств, підскочили на 10,6% в порівнянні з попереднім роком.

У той же час, виробництво на заводах країни зросло на 3,9% – дещо менше за прогнози економістів.

Тим часом, зрослата авіаційна галузь країни з відкриттям Китаю для іноземців. У березні було здійснено понад 45 мільйонів пасажирських авіаперевезень, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період торік.

Інвестори уважно стежили за даними першого кварталу, щоб оцінити силу відновлення економіки Китаю після того, як Пекін різко скасував обмеження на COVID в грудні і послабив тиск проти технологічних компаній.

Зростання ВВП Китаю торік впало до одного з найгірших показників за майже півстоліття через обмеження, пов'язані з COVID.