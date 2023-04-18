Генштаб: ЗСУ знищили ще близько півтисячі солдатів РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники знищили ще 470 окупантів, 11 броньованих машин та 6 БПЛА ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 183 130 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 3661 (+1) од.

бойових броньованих – 7098 (+11) од.,

артилерійських систем - 2810 (+6) од.,

РСЗВ – 538 (+0) од.,

засобів ППО – 285 (+0) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

вертольотів – 293 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6) од.,

крилатих ракет - 911 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4) од.,

спеціальної техніки – 330 (+2) од.