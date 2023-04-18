Генштаб: ЗСУ знищили ще близько півтисячі солдатів РФ

Генштаб: ЗСУ знищили ще близько півтисячі солдатів РФ
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники знищили ще 470 окупантів, 11 броньованих машин та 6 БПЛА ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 183 130 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків - 3661 (+1) од.
  • бойових броньованих – 7098 (+11) од.,
  • артилерійських систем - 2810 (+6) од.,
  • РСЗВ – 538 (+0) од.,
  • засобів ППО – 285 (+0) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • вертольотів – 293 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6) од.,
  • крилатих ракет - 911 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4) од.,
  • спеціальної техніки – 330 (+2) од.
"Дані уточнюються" , - додають у штабі.

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