Розвідка Британії: РФ перекидає на Бахмут додаткові сили
Росія перекидає на Бахмут Донецької області додаткові сили, знімаючи їх з лінії фронту в районі Донецька. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
Як зазначається, на лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. За даними британської розвідки, є реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька — швидше за все, щоб перенаправити сили на Бахмутський сектор.
Водночас, за інформацією розвідників, у Бахмуті регулярні війська РФ та "ПВК Вагнера" продовжують повільно просуватися. Лінія фронту в центрі міста переважно проходить вздовж головної залізничної гілки. ЗСУ стримують наступ окупантів з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.
"Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів у Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", — кажуть у Міноборони.