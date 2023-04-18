Розвідка Британії: РФ перекидає на Бахмут додаткові сили

Росія перекидає на Бахмут Донецької області додаткові сили, знімаючи їх з лінії фронту в районі Донецька﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, на лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. За даними британської розвідки, є реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька — швидше за все, щоб перенаправити сили на Бахмутський сектор.

Водночас, за інформацією розвідників, у Бахмуті регулярні війська РФ та "ПВК Вагнера" продовжують повільно просуватися. Лінія фронту в центрі міста переважно проходить вздовж головної залізничної гілки. ЗСУ стримують наступ окупантів з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.