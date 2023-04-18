Рада ЄС підтримала приєднання України до "роумінгового безвізу"

Єврорада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям менше сплачувати за роумінг у європейських країнах.﻿ Про це повідомив﻿ віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що Рада ЄС дала "зелене світло" двосторонній угоді. Фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі. Українська влада та оператори вже працюють, аби наша країна швидше інтегрувалася до "роумінгового безвізу".

Федоров пояснив, що після приєднання до зони вільного роумінгу українці будуть менше сплачувати за дзвінки в ЄС.