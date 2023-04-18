WP: Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України

Минулого місяця після переговорів з високопосадовцями США Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії і замість цього вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України.﻿ Про це пише The Washington Post з посиланням на п'ять документів американської розвідки, витік яких стався раніше цього місяця, повідомляє Європейська правда.

Минулого тижня повідомлялося про ще один документ, який викриває таємну схему, запропоновану президентом Єгипту Абдель Фатахом ас-Сісі в лютому, щодо надання Росії до 40 000 122-мм ракет Sakr-45, які можуть бути використані в російських реактивних системах залпового вогню. Сісі нібито доручив своїм підлеглим тримати проєкт в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Але нові документи, які WP отримала з масиву матеріалів, свідчать про те, що на початку березня Сісі відмовився від планів поставок Москві. Єгипет, хоча і має давні дипломатичні і військові відносини з Росією, протягом десятиліть був головним американським союзником на Близькому Сході і отримує понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді військової допомоги від США.

За даними документів, Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.

Вашингтон намагався заручитися новими прихильниками – і вкрай необхідними боєприпасами – для боротьби Києва з російськими військами. Єгипет мав намір використати свої можливості з виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передової американської військової продукції, йдеться в документі.