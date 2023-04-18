У Росії вирішили скасувати "Безсмертний полк" у День Перемоги

День Перемоги в Москві та інших містах Росії 2023 року відбудеться у змішаному форматі, очної ходи "Безсмертний полк" цього року не буде, повідомляє Українська правда.

Голова центрального штабу Всеросійського громадського руху "Волонтери Перемоги", депутатка Держдуми РФ Ольга Занко повідомила, що День Перемоги 2023 року відбуватиметься у змішаному форматі: у регіонах відбудуться очні та онлайн-заходи, присвячені пам'яті про "Велику Вітчизняну війну", зокрема й акція "Безсмертний полк".

Співголова центрального штабу Загальноросійського громадського руху "Безсмертний полк Росії", депутатка Державної думи РФ Олена Цунаєва повідомила, що традиційної очної ходи "Безсмертний полк" у Росії 2023 року не буде.