Макрон за допомогою Китаю хоче посадити Україну і Росію за стіл переговорів влітку – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.﻿ Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, знайомих з намірами французького лідера, повідомляє Українська правда.

За словами співрозмовників агентства, Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику Еммануелю Бонну працювати з провідним китайським дипломатом Ваном Ї над створенням рамок, які можна було б використати основою для майбутніх переговорів.

Французька стратегія, за словами анонімних джерел, передбачає, що переговори між Росією і Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде за планом.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ваном Ї, але відмовився коментувати деталі. Він додав, що союзники Франції "поінформовані про будь-яку" французьку ініціативу.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не знає про джерело інформації, і йому "важко перевірити її достовірність".

Під час свого нещодавнього візиту до Китаю Еммануель Макрон не зміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, нагадує видання. Очільники двох держав не розмовляли з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії понад рік тому.

Як уточнює агентство, не відомо, чи підтримують план Макрона офіційний Київ та його союзники. Багато з них раніше відкинули пропозиції про припинення вогню з огляду на те, що воно може дозволити Росії зберегти окуповані території.

На думку джерел, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема, від успішного весняного наступу українських військ.