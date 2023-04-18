Більшість українців довіряють підприємцям – опитування

50,7% опитаних українців вважають, що переважна більшість підприємців є законослухняними, тому Податкова та Митниця мають ловити порушників та не заважати працювати чесним підприємцям. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

42,6% опитаних переконані, що без ретельного контролю Податкової та Митниці більшість підприємців не сплачуватимуть податки добровільно.

Ще 6,7% українців відповіли "важко відповісти/не знаю" на запитання "Чи будуть підприємці добровільно платити податки без надмірного контролю та примусу з боку Податкової служби та Митниці?"

Дослідження проводилось Київським міжнародним інститутом соціології у лютому 2023 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів віком від 18 років та старше. До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки вбирається у 2,4%.