Україна поки збереже заборону на експорт газу і вугілля – Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна поки що збереже заборону на експорт газу та енерговугілля для забезпечення національних інтересів.﻿ Про це він заявив під час пресконференції у вівторок, повідомляє Економічна правда.

"Поки що ні. Це дуже складне питання. Безумовно, бізнес зацікавлений в експорті. Але вже ретроспективно можна точно сказати: якби він не був заборонений, то, з огляду на цінову кон'юнктуру європейських ринків, весь газ приватних власників був би в Європі" , - сказав міністр.

На думку Галущенка, рішення про заборону експорту газу та енерговугілля, прийняте в умовах воєнного стану у 2022 році, гарантувало безпеку постачання енергоресурсів на внутрішньому ринку.

За його словами, особливістю ОЗП, що завершився, було, зокрема те, що Україна його пройшла абсолютно без імпорту вугілля. За озвученими ним даними, напередодні ОЗП вона мала обсяги вугілля понад 2 млн тонн, під кінець ОЗП налічувалося близько 1,2 млн тонн, зараз обсяг вугілля становить близько 1,5 млн тонн.

Нагадаємо, Україна очікує, що обсяг експорту електроенергії зараз буде вищим ніж той, що був торік – попри це, лише коштом прибутків від експорту відновити енергосистему не вдасться.

Раніше, у п’ятницю, 7 квітня, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.