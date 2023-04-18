Зеленський побував на передовій в Авдіївці

Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації у зоні його відповідальності.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів та подякував їм за службу.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

Військові подарували главі держави військовий коїн, шеврон та дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.