Резніков показав, як бійці керують французькими "колісними танками"

Міністр оборони Олексій Резніков показав в дії бойові машини AMX-10, які називають "колісними танками". Їх Україна отримала від Франції, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter Резнікова.

"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом з нашими воїнами покаталися на ній і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах" , - написав він під відео.

Також Резніков подякував міністру оборону Франції Себастьяну Лекорню і французькому президенту Емануелю Макрону.

"Звісно, дякую всім людям Франції за потужну підтримку! Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство. Живе Франція! Хай живе Україна!" - додав Резніков.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s! We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels." Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023

Як раніше повідомлялося, французькі AMX-10 RC вже прибули до України, а частина з них перебуває на передовій.