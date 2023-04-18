Резніков показав, як бійці керують французькими "колісними танками"
Міністр оборони Олексій Резніков показав в дії бойові машини AMX-10, які називають "колісними танками". Їх Україна отримала від Франції, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter Резнікова.
"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом з нашими воїнами покаталися на ній і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах", - написав він під відео.
Також Резніков подякував міністру оборону Франції Себастьяну Лекорню і французькому президенту Емануелю Макрону.
"Звісно, дякую всім людям Франції за потужну підтримку! Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство. Живе Франція! Хай живе Україна!" - додав Резніков.
Як раніше повідомлялося, французькі AMX-10 RC вже прибули до України, а частина з них перебуває на передовій.