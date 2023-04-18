Прикордонники розповіли про нову тактику ворога в Бахмуті і показали вуличні бої

Прикордонники-захисники Бахмута відзначають, що серед сил ворога стало менше ув'язнених і більше професійних військових; тривають напружені вуличні бої в центрі міста, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Державна прикордонна служба України.

"Битва за Бахмут триває вже майже десять місяців. Попри значні втрати, російські сили продовжують штурмувати населений пункт, повільно просуваючись вперед.

Протистояння перемістилось в центральну частину міста.

Бої в щільній міській забудові точаться на мінімальних дистанціях. Подекуди окупантів та українських військових розділяють лічені метри, що вкрай ускладнює оборону".

Як пояснюють бійці ДПСУ, противник використовує тактику, коли висувається група (від 5 до 10 людей), розвідує ситуацію, відкривають вогонь, щоб викликати вогневу відповідь Сил оборони і вирахувати позицію. Росіяни використувують багато дронів для аеророзвідки. Ворог може три дні підкрадатися, вести хаотичний вогонь, провокувати, коли виявляють вогневу точку, штурмова група намагається взяти позицію Сил оборони в оточнення.

Прикордонники наголошують: жодних ознак "снарядного голоду", про який раніше заявляли ПВК "Вагнер", у Бахмуті не помічають. Натомість відзначають зміни серед особового складу ворога (професійні військові, а не "зеки").

В сюжеті, оприлюдненому нині, зафіксовано, як військовослужбовці ДПСУ ведуть вуличні бої, полюють за ворожою авіацією, "вітають" російських військових з останнім снігом та рятують побратимів.