Стало відомо, скільки українських бійців зникло безвісти
В Україні станом на квітень 2023 року зниклими безвісти вважаються понад 7 тисяч військовослужбовців, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі національного телемарафону".
"Цифра така дійсно є, вона трохи більша за сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", — заявив він.
Котенко, посилаючись на статистику, додав, що близько 65% зниклих безвісти живі та перебувають у полоні.
Як повідомлялось, за даними на початок березня майже 16 тисяч родичів загиблих або зниклих безвісти здали зразки ДНК.