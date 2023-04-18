Стало відомо, скільки українських бійців зникло безвісти

В Україні станом на квітень 2023 року зниклими безвісти вважаються понад 7 тисяч військовослужбовців, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі національного телемарафону".

"Цифра така дійсно є, вона трохи більша за сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені" , — заявив він.

Котенко, посилаючись на статистику, додав, що близько 65% зниклих безвісти живі та перебувають у полоні.

Як повідомлялось, за даними на початок березня майже 16 тисяч родичів загиблих або зниклих безвісти здали зразки ДНК.