Російська армія поступається українській у питаннях оснащення та підготовки особового складу, оскільки змушена розконсервувати старі запаси важкої бронетехніки та не здатна провести якісне навчання мобілізованих, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили західні офіційні особи із посиланням на CNN.

За словами чиновників, Росія "відкочується назад" у питанні обладнання, яке вона використовує в Україні. Москва розгортає танки, збудовані після Другої світової війни для поповнення запасів втраченої бронетехніки.

"У всякому разі, техніка, яку вони (Росія) використовують, відноситься до старого покоління... Вони відстають у плані оснащення" , — сказали вони, додавши, що Москва все більше покладалася на старі моделі танків.

"Почали з Т-80 і Т-90, перейшли до Т-72, ​​і справді ми бачили, як перші переобладнані Т-55 направили в зону бойових дій. Така ж картина з артилерійськими знаряддями" , — заявили чиновники.

Офіційні особи також заявили, що Росія, як і раніше, має труднощі з кадрами, пояснивши це тим, що, незважаючи на можливість зібрати велику кількість особового складу, Москва, як і раніше, не забезпечує його належної підготовки.

"Ми бачили, як у Білорусі пройшли два відносно невеликі навчальні цикли, але зі 150 000 військовослужбовців, які, як вони стверджували, були мобілізовані, ми, ймовірно, бачили, можливо, 15 000 осіб, які пройшли якийсь тренінг на рівні роти" , — заявили чиновники.

"Ось де ми бачимо російську силу зараз; вона деградувала в порівнянні з тими силами, які спочатку вторглися в Україну" , — сказано в повідомленні.

Як повідомлялось, західні лідери готуються, що президент Росії Володимир Путін може використовувати "всі інструменти, що залишилися в нього", включаючи ядерну зброю і кібератаки у відповідь на очікуваний контрнаступ української армії.