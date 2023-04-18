Маляр попередила про черговий фейк росіян щодо військкоматів в Україні

Ворог продовжує інформаційну роботу, спрямовану на зрив залучення українців до Сил оборони. Зокрема, росіяни хочуть дискредитувати роботу територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів), повідомляє РБК-Україна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, росіяни наразі поширюють колись вже випробуваний ними кейс про те, що нібито територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи.

"Кілька років тому вони це запускали щодо інших державних інституцій" , - написала Маляр.

Однак, діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в рамках правового поля. Так як вони мають усі необхідні для роботи права. Вони також є юридичними особами публічного права і тому мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.

"А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та завдати шкоди нашій обороноздатності" , - підкреслила Маляр.

Раніше повідомлялось, що приймати на роботу або зараховувати на навчання військовозобов'язаного можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. При цьому такої норми немає у разі одруження або лікування.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця взяття на облік.

Нагадаємо, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, на цей час план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено. Необхідності в оголошенні нової мобілізації немає.