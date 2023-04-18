Bloomberg з'ясувало, поблизу яких країн перевантажують російську нафту для обходу санкцій

Втративши свої європейські ринки, Росія тепер змушена постачати свою нафту на набагато більші відстані - до Індії та Китаю. Також РФ змушена регулярно перевантажувати свою нафту між різними танкерами для обходу обмежень, пише Дмитрий Браславский, РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Нафта переміщається з одного судна на інше прямо в морі. Цей процес відомий як перевалка з судна на судно. Процедура необхідна, тому що найбільші нафтоперевізники не можуть безпосередньо завантажувати з російських портів" , - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що такі перевантаження зазвичай відбуваються в захищених водах, де хвилі невеликі, а аварійна служба знаходиться під рукою у разі розливу.

"Але танкери, що перевозять російську нафту, почали здійснювати такі операції в глибоких водах Атлантичного океану, причому останнє перекидання відбулося на північ від островів Зеленого Мису" , - пише Bloomberg.

На азіатських маршрутах вантажі перевалюються не один, а двічі. Перший перехід відбувається в Йосу (Південна Корея), щоб звільнити спеціалізовані човникові танкери, необхідні деяких російських терміналах. Друга перевалка відбувається поблизу Сінгапуру, в районі, який тривалий час використовувався як Іраном, так і Венесуелою для зберігання та змішування вантажів, щоб приховати їхнє походження.

Bloomberg додало, що війна РФ проти України перетворила те, що колись було простою торгівлею, на складний, дорогий і набагато ризикованіший процес доставки нафти на ринок.

Нагадаємо, що велика кількість російської нафти продовжує перекачуватися між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Іспанії.

До цього повідомлялось, що мільйони барелів російської нафти та палива були переправлені між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Греції, що є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використали для подолання санкцій Європейського союзу проти РФ.