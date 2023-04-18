ОП: У небі над Запорізькою областю сили оборони збили 5 "Шахедів"

Сили оборони збили 5 іранських дронів-камікадзе Shahed у Запорізькій області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

За даними Єрмака, у Запорізькій області було збито 5 "Шахедів".

Після повідомлення голови ОП, Малашко теж розмістив пост у своєму телеграм-каналі про ефективну роботу ППО, однак не зазначив кількість збитих дронів.

"Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі "бляшанки" сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі". - повiдомив Малашко.



Ввечері 18 квітня у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.