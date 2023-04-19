ISW назвав цілі поїздки Путіна на окуповані території

Візит президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованих регіонів України, ймовірно, був спрямований на публічне виявлення потенційних винних у разі успіху настання ЗСУ.﻿ Про це, з посиланням на звіт ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Путін вислухав доповіді командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача групою військ "Дніпро" генерал-полковника Олега Макаревича та інших неназваних воєначальників про ситуацію на південній частині фронту.

Путін також зустрівся з генерал-полковником Олександром Лапіним та іншими неназваними високопоставленими офіцерами, щоби обговорити ситуацію на Луганському напрямку. Ймовірно, Путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна — як командира, який курирує Луганський напрямок, щоб у разі провалу звинуватити їх у успішному контрнаступі ЗСУ.

Ключові висновки ISW: