Південна Корея вперше заявила про можливість надання Україні зброї

Південна Корея може розширити свою підтримку України і вийти за межі гуманітарної та економічної допомоги, якщо Українана зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.﻿﻿ Таку заяву зробив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, повідомляє Українська правда.

"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці" , - заявив президент.

Юн Сук Йоль зробив таку заяву напередодні офіційного візиту до США наступного тижня.

Це був перший випадок, зазначає видання, коли Сеул висловив готовність надати Україні зброю, більш ніж через рік після того, як виключив можливість надання летальної допомоги.

Ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникати протистояння з Росією через її компанії, що працюють там, і вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на зростаючий тиск з боку західних країн щодо поставок зброї.