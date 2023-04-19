Генштаб: ЗСУ підбили 4 ворожі танки і 23 безпілотники за добу
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони України знищили близько 620 ворогів, 4 російські танки, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем і 23 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 3665 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 7 110 (+12) од.,
- артилерійських систем – 2 819 (+9) од.,
- РСЗВ – 538 (+0) од.,
- засоби ППО – 285 (+0) од.,
- літаків – 308 (+0) од.,
- вертольотів – 293 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі/катери – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16) од.,
- спеціальна техніка – 330 (+0).
Дані уточнюються.