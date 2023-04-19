Генштаб: ЗСУ підбили 4 ворожі танки і 23 безпілотники за добу

Генштаб: ЗСУ підбили 4 ворожі танки і 23 безпілотники за добу
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони України знищили близько 620 ворогів, 4 російські танки, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем і 23 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3665 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 7 110 (+12) од.,
  • артилерійських систем – 2 819 (+9) од.,
  • РСЗВ – 538 (+0) од.,
  • засоби ППО – 285 (+0) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • вертольотів – 293 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі/катери – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16) од.,
  • спеціальна техніка – 330 (+0).

Дані уточнюються.

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