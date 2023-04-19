Розвідка Британії: На що спрямовані російські ІПСО проти України

Кремль використовував інформаційні операції як основний елемент своєї стратегії від початку повномасштабного вторгнення: серед іншого, вони спрямовані на зменшення міжнародної підтримки України.﻿ Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, Москва використовує безліч каналів для поширення дезінформації, вдається до навмисного створення та розповсюдження хибної чи сфабрикованої інформації.

Одним із компонентів такої діяльності є "відмивання" повідомлень — коли Росія просуває інформацію від "довірених осіб" або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає у більш популярні чи державні ЗМІ.

Як вважає британська розвідка, це спрямовано на приховування джерела інформації — щоб російській владі легше було дистанціюватися від повідомлення. Потім Кремль просуває фрагменти повідомлень, що вводять в оману, маскуючи при цьому свій особистий інтерес.

При цьому російські діячі вдали подають сфабриковані повідомлення як організовано, так і у своїх інтересах.