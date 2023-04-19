FT: Україна проситиме про термінову допомогу з ППО на "Рамштайні" 21 квітня

На зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн" цього тижня Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.﻿ Про це пише Financial Times з посиланням на трьох посадовців, поінформованих про підготовку зустрічі, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, Київ на зустрічі 21 квітня вимагатиме від союзників поповнити запаси боєприпасів для систем ППО, що зменшуються.

Західні столиці побоюються, що без належної протиповітряної оборони давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зірватися, зазначає FT.

Київ потребує більше ракет, здатних збивати винищувачі, які у великій кількості використовуються для протидії російським безпілотникам і ракетам.

"Протиповітряна оборона ближнього радіуса дії – тема, яку українці порушують все частіше. Якщо вони використають усі ці засоби, це відкриє простір для військово-повітряних сил РФ" , – сказав один європейський чиновник.

"Якщо Росія зможе проникнути "тупими" бомбардувальниками, Україна буде в біді" , – додали чиновники, маючи на увазі некеровані боєприпаси, що скидаються з літаків.

Попередні зустрічі були присвячені потребам України в західних бойових танках, винищувачах і – останнім часом – артилерійських боєприпасах, але офіційні особи заявили, що найбільш нагальною є потреба в засобах протиповітряної оборони.

"Постачання ППО – це проблема, про яку постійно каже Україна" , – сказав другий європейський чиновник, який відмовився назвати своє ім'я через делікатність питання, - "Постачання винищувачів (МіГ. – Ред.) спрямоване на підготовку до повітряних боїв... проти російських літаків".

Значне повітряне прикриття є критично важливим елементом будь-якого успішного наземного наступу, кажуть військові експерти, враховуючи небезпеку, яку російські літаки і бомбардувальники становлять для будь-яких масованих українських сил, що намагаються прорвати лінію фронту.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього.

Як відомо, першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакета військової допомоги. Крім того, Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.