Україна та Туреччина погодили поновлення інспекцій зернового коридору

Представники України та Туреччини в ході зустрічі дійшли згоди про поновлення реєстрації та інспектування суден, що заходять до українських портів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками зустрічі із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

"Дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, які прибувають під завантаження українським зерном" , - написав Кубраков.

Він нагадав, що з 10 квітня Росія припинила реєструвати новий флот на вхід у Чорне море та відмовилася працювати за планами українських портів. Такі дії РФ унеможливили складання інспекційних планів і фактично зупинило вхід нових суден у рамках "зернової ініціативи".

Останні два дні, 17-18 квітня, не було проведено жодної інспекції судів у Стамбулі, і навіть не було складено інспекційного плану.

Як зазначає Кубраков, у вівторок, 18 квітня, українська сторона запропонувала провести хоча б 2 інспекції вихідного та 2 інспекції вхідного флоту. Пропозицію підтримала турецька сторона, але її не втілили в життя через позицію РФ.

Віце-прем'єр наголосив, що такими вимогами регулювати діяльність українських портів шляхом визначення суден, які можуть брати участь в ініціативі, РФ порушила офіційні процедури Спільного координаційного центру та умови зернової угоди зокрема.

"Вимоги контролювати та втручатися в роботу українських портів неприйнятні для нас" , - наголосив він.

Кубраков зазначив, що хоча інспекції судів буде відновлено, Україна продовжить робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди щодо дотримання зобов'язань усіх сторін та процедур СКЦ.