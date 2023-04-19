Болгарія також заборонила імпорт продовольства з України

Уряд Болгарії запроваджує тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, проте вона не поширюється на транзитні товари﻿. Про це повідомив в.о. прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв, повідомляє Ділова столиця.

"Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих "коридорів солідарності", значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливе досягнення надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу" , – сказав він.

Донєв сподівається, що "Брюссель почує і зрозуміє позиції" таких країн-членів ЄС, як Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини, і переосмислить свою позицію.

Нагадаємо, 15 квітня Уряд Польщі запровадив заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України до 30 червня.

16 квітня Угорщина також запровадила тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарських продуктів з України, зокрема зернових та олійних культур.

У Єврокомісії заявили, що самостійні рішення Польщі та Угорщини щодо обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України є неприйнятними.

17 квітня про заборону на імпорт аграрної продукції з України оголосила влада Словаччини.

18 квітня правляча Соціал-демократична партія Румунії закликала уряд країни відмовитися від закупівель зерна з України.

Водночас у Чехії від українського зерна відмовлятися не планують.