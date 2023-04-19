Резніков: ЗРК Patriot прибули в Україну

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot" , – зазначив міністр.

За його словами, українські зенітники "освоїли їх так швидко, як тільки могли"

Він подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, а також американському, німецькому та нідерландському народам.

“Patriots” for patriotsDo you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023

Напередодні Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot. У Берліні обіцяли передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Одна батарея налічує від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.

Першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакета військової допомоги. Крім того, Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.