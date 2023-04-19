Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України
Уряд Німеччини виділив ще 111 мільйонів євро на відновлення України, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
Кошти спрямують, зокрема, на створення житла для внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку українських муніципалітетів, наприклад, на ремонт і оснащення дитячих садочків, шкіл і лікарень.
"Ми хочемо показати народу України, що ми й надалі будемо солідарні з ним. І ми маємо бути впевнені, що наша короткострокова підтримка відповідає довгостроковому відновленню. Надаючи допомогу, ми зараз безпосередньо підтримуємо уряд України і населення в подоланні наслідків війни", - заявив міністр з питань розвитку Йохен Флясбарт.
Загалом Берлін надав Україні 3,6 мільярда євро у вигляді цивільної допомоги з моменту початку російської агресивної війни в лютому минулого року.
Нагадаємо, вчора уряд Німеччина офіційно повідомила про доставку в Україну системи ППО Patriot разом із ракетами.
Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття систем Patriot в Україну.