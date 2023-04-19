В Одесі не відкриватимуть пляжі: курортного сезону цьогоріч не буде

Курортного сезону в Одесі у 2023 року не буде, влада не відкриватиме пляжі для публічного доступу, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Київ".

"Потрапляння у будівлі курортної сфери говорять про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря".

За його словами публічного доступу до пляжів Одеси також не буде.