Ryanair планує повернутися до України за два тижні після закінчення війни

Великий ірландський лоукостер Ryanair збирається повернутися до України за два тижні після закінчення війни, повідомляє Новое время.

Про це гендиректор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив на конференції Bloomberg New Economy Gateway Europe в Ірландії.

" Ми могли б прилетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи та шукаємо, де ми можемо повернутися в Україну" , — заявив голова перевізника.

За його словами , перевізник найняв близько 60 українських пілотів і близько 80 бортпровідників, які переважно знаходяться на базах Ryanair у Польщі, очікуючи відкриття ринку.

Авіакомпанія планує створити 30 маршрутів та мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

За словами гендиректора Ryanair, відновлення України надасть європейським підприємствам величезні можливості для участі та розвитку, а авіація відіграватиме ключову роль, бо « росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на шляху до виходу з дому», і на думку О'Лірі авіаперевезення займуть ключову позицію.

Глава Ryanair не вперше заявляє про плани якнайшвидше повернутися до України після закінчення війни. За тиждень до повномасштабного вторгнення РФ в Україну О'Лірі заявляв, що перевізник літатиме до України, доки не полетять ракети.