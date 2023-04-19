Угорщина заборонила експорт 25 українських сільгосптоварів

Угорщина з 19 квітня розширила список українських сільгосптоварів, заборонених до імпорту в країну, до 25-ти позицій, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, повідомляє місцеве видання Hirado.hu.

Заборона поширюється, серед іншого, на зерно, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м’яса, та діє до 30 червня 2023 року.

Надь сказав, що такі заходи вжиті для захисту угорських фермерів і споживачів, наражених на небезпеку через відсутність реакції ЄС.

При цьому Угорщина не забороняє транзит цієї продукції своєю територією.

У той же час компетентні органи пломбуватимуть вантажі на кордоні, а потім слідкуватимуть за ними за допомогою електронних пристроїв та патрулів.

Транзит опломбованої продукції перевірятимуть на всій території країни.

Перевізники, які порушують правила, можуть бути оштрафовані. Штраф може досягати повної вартості вантажу.

Міністр додав, що у разі вже відкритих коридорів солідарності з України в ЄС буде потрібна угода на рівні Євросоюзу з Україною, яка б гарантувала, що українські товари будуть спрямовані на початкові цільові ринки — зокрема африканські та близькосхідні.

Як повідомлялося, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна з України. Польські аграрії протягом кількох місяців протестували проти перевезення через Польщу до третіх країн української агропродукції. Вони заявляли, що значна частина українського зерна не вирушає транзитом далі, а осідає у Польщі, створюючи дисбаланс на польських ринках та знижуючи ціни на продукцію польських фермерів.

Пізніше про тимчасову заборону на імпорт зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України заявили Угорщина та Словаччина. 19 квітня до них приєдналася Болгарія, яка дозволила лише транзит.

Представник Єврокомісії з питань сільського господарства та торгівлі Міріам Гарсія Феррер заявила, що ЄС виступає проти такої заборони.

18 квітня Мінагрополітики повідомило, що Україна та Польща домовилися відновити транзит українського зерна.