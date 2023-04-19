Данілов: На окуповану Херсонщину їздив один із двійників Путіна
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не президент РФ Володимир Путін, а один з його двійників, повідомляє Українська правда.
ро це заявив Данілов в ефірі національного марафону новин.
"Ну, по-перше, ніякий Путін там не був. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, ви маєте щонайменше 10-14 днів провести на карантині. Ніякого Путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один – це вже так само відома річ".
За словами Данілова, Путін – "людина перелякана", і думати, що він може приїхати в такий спосіб – просто неможливо.
Секретар РНБО нагадав, як закордонних гостей саджають за стіл на великій відстані від російського диктатора, а поїздки Путіна, за його словами, – то "ціла процедура", де підготовчий процес стартує "за 2-3 тижні" і "ніяких експромтів там давно немає".
"Це пряма протилежність нашому президенту, який може в будь-який час відвідати лінію фронту, безпосередньо бути з нашими військовими. Це наша відмінність. Відмінність від бункерного діда Путіна, який скоро сам себе буде лякатися", – підсумував Данілов.
Передісторія:
- 18 квітня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав штаб угруповання військ "Днєпр" на Херсонському напрямку та "Восток" на Луганщині.
- У Путіна вирішили приховати, що він був на Херсонщині ще до Великодня, але росЗМІ встановили, що російський диктатор був на тимчасово окупованій території України ще до 16 квітня і перебував недалеко від кордону з Кримом.
- 19 квітня Путін заявив, що їздив на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей України, щоб зустрітися з військовими і не відволікати їх із місця дислокації надовго.