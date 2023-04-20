Генштаб: Втрати Росії перевалили за 184 тисяч вояків
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили ще 670 загарбників, 2 танки, 6 артилерійських систем та іншу техніку окупантів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 184 420 (+670) осіб ліквідовано,
- танків - 3667 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 7120 (+10) од.,
- артилерійських систем – 2825 (+6) од.,
- РСЗВ – 539 (+1) од.,
- засобів ППО – 285 (+0) од.,
- літаків – 308 (+0) од.,
- вертольотів – 293 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од.,
- спеціальної техніки – 332 (+2).
У штабі додають, що дані уточнюються.