Генштаб: Втрати Росії перевалили за 184 тисяч вояків

Генштаб: Втрати Росії перевалили за 184 тисяч вояків
Фото: Facebook

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили ще 670 загарбників, 2 танки, 6 артилерійських систем та іншу техніку окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 184 420 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків - 3667 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 7120 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 2825 (+6) од.,
  • РСЗВ – 539 (+1) од.,
  • засобів ППО – 285 (+0) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • вертольотів – 293 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
  • крилатих ракет - 911 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од.,
  • спеціальної техніки – 332 (+2).

У штабі додають, що дані уточнюються.

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