Генштаб: Втрати Росії перевалили за 184 тисяч вояків

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили ще 670 загарбників, 2 танки, 6 артилерійських систем та іншу техніку окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 184 420 (+670) осіб ліквідовано,

танків - 3667 (+2) од.

бойових броньованих машин – 7120 (+10) од.,

артилерійських систем – 2825 (+6) од.,

РСЗВ – 539 (+1) од.,

засобів ППО – 285 (+0) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

вертольотів – 293 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),

крилатих ракет - 911 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од.,

спеціальної техніки – 332 (+2).

У штабі додають, що дані уточнюються.