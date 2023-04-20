Єврокомісія надасть послам ЄС деталі 11-го пакету санкцій проти РФ

Єврокомісія комісія у п'ятницю, 21 квітня, проінформує послів країн ЄС про зміст нового пакету санкцій проти Росії.﻿ Про це, з посиланням на Politico, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За інформацією джерел видання, Єврокомісія проінформувала послів ЄС у середу, що запросить їх на закриті брифінги із запланованого змісту пакету.

Під час цих зустрічей Єврокомісія зазвичай інформує послів невеликими групами про те, на що чекати, тоді як посланці можуть вказувати червоні лінії своїх урядів.

Нагадаємо, Європейська комісія та країни ЄС на цьому тижні готують наступний раунд санкцій проти Росії, і Німеччина вимагала включити до нього атомну промисловість.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що наступний пакет буде спрямований на боротьбу з обходом санкцій та усунення лазівок.