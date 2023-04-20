ГУР: Росія переходить до стратегічної оборони

Російські окупанти, проваливши розпіарений "зимовий наступ", переходять до стратегічної оборони в Україні. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону.

"Тактичні операції противник може виробляти і намагатися реалізувати. Однак, загалом, росіяни переходять до стратегічної оборони. Розпіарений великий зимовий наступ давно позаду. Чергові завдання провалено.

Немає у росіян сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

Але це не означає, що ворог розбитий чи не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки (навіть застаріла).

Але найбільш боєздатну частину російської армії знищено в Україні. Знищив її Володимир Путін, пославши її в м'ясорубку" , - заявив Юсов.

На його думку, росіяни можуть проводити окремі операції на півдні України. Водночас "маніакальною метою" оккупантів є Донеччина, за його словами.

Юсов нагадав, що Сили безпеки та оборони готуються до звільнення української території.