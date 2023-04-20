В ООН порахували, скільки людей проживає в Україні

Станом на 2023 рік в Україні проживає 36,7 млн осіб.﻿ Про це, з посиланням на звіт Фонду народонаселення ООН, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Зокрема, в Україні проживають:

64,6% людей віком від 15 до 64 років;

20,2% людей віком понад 65 років;

15,2% громадян віком до 14 років.

Також в ООН зазначають, що в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше за чоловіка - 78 років і 68 років, відповідно.

У звіті також зазначається, що загальний коефіцієнт народжуваності, тобто середню кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці, в Україні вважають одним із найменших за останні роки - 2,19.