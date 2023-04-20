Швейцарія запровадила санкції проти групи Вагнера

У четвер, 20 квітня, Швейцарія оголосила про запровадження санкцій проти групи Вагнера.﻿ Про це повідомив Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії, повідомляє Європейська правда.

Під санкції також потрапило російське інформаційне агентство РІА "ФАН", яке належить власнику групи Вагнера Євгенію Пригожину.

Нагадаємо, 13 квітня ЄС додав приватну військову компанію "Вагнер" і російське інформаційне агентство "ФАН", пов’язані з кремлівським олігархом Євгенієм Пригожиним, до санкційного списку.

Як зазначалося в рішенні ЄС, ПВК "Вагнер" бере активну участь у російській агресивній війні проти України.

"Таким чином, група "Вагнера" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України" , – йдеться в тексті рішення.

Зазначається, що РІА "ФАН" займається пропагандою та дезінформацією про агресивну війну Росії проти України, називає її місією зупинити "українських нацистів" і рекламує дії ПВК "Вагнер".

Проти самого Євгенія Пригожина Європейський Союз запровадив санкції ще у жовтні 2020 року у зв’язку з фінансуванням ним діяльності ПВК "Вагнер" в Лівії. У квітні 2022-го санкції проти Пригожина запровадили вже через агресивну війну в Україні.