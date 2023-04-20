Столтенберг: Місце України по праву в НАТО і ми зробимо це можливим

Місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генсека НАТО Єнса Столтенберга в Києві під час прес-конференції.

При цьому він зауважив, що також Україна по праву має знайти місце в Євроатлантичній родині.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання і доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом" , - заявив Столтенберг.

За його словами, це є свідченням "довгострокової відданості НАТО Україні".

"НАТО стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти так довго, як буде потрібно" , - зазначив Столтенберг.

Водночас він підкреслив - коли завершиться ця війна в НАТО не знають.

"Але ми знаємо, що російська агресія це токсична система, яка має бути зупинена. ми домовилися і погодилися з тим, що важливий сталий мир і я всіляко вітаю "формулу миру" Володимира Зеленського. І ми будемо продовжувати зміцнювати українські Збройні сили, мусимо забезпечити потужніші можливості української безпеки" , - додав Столтенберг.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буда в Альянсі, адже це є гарантією її безпеки.

"Ми будемо в Альянсі, ми вважаємо, що це і є гарантія безпеки для України. А пакет гарантій на цьому шляху, поки ми не в Альянсі ми б хотіли затвердити у Вільнюсі, якщо буде така можливість" , - сказав глава держави на спільній прес-конференції зі Столтенбергом.

У відповідь на це генсек НАТО заявив, що йде роботи над тим, аби питання членства України було в порядку денному на саміті у Вільнюсі.

"Президент Зеленський підняв питання членства, гарантій безпеки і це буде дуже важливим елементом порядку денного на цій зустрічі і НАТО готується до цього на саміті в Вільнюсі. Майбутнє України в НАТО. Всі члени НАТО з цим згодні" , - зауважив Столтенберг.

Він акцентував, основна увага членів Альянсу полягає в тому, щоб забезпечити перевагу України, щоб вона гарантовано продовжувала існувати як суверенна демократична країна в Європі.