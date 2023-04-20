У Коломойського знайшли замок у Франції та апартаменти біля Ейфелевої вежі

Журналісти знайшли у олігарха Ігоря Коломойського замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі, повідомляє Радіо Свобода.

"На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Чорток, зареєстровано дві квартири, чотири апартаменти, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі в Парижі.

Також Чорток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими спорудами та земельними наділами поряд з ним" , - повідомили журналісти.

Зокрема, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записано два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni в Парижі та апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven III – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами.

Засновником компанії є та сама монакська фірма сестри Коломойського Beethoven Holding.

Нерухомість розташована поряд з історичними садами Трокадеро, навпроти - через річку Сена - височить Ейфльова вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

Також Чорток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens), розташованому в селищі Люллі (10 кілометрів від Женевського озера, французький департамент Верхня Савойя).

Замок зведено у 15 столітті. На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

Комплексом (площа 109 368 кв.м.), куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова та земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником з 2014 року є компанія з Монако – Lully Real Estate, якою володіє сестра Коломойського.

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Чорток, йдеться про те, що на території довкола замку заплановано масштабні перетворення.

"Прибудова під назвою "комора" - призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном", "невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю", "прилеглий ландшафт після перетворення буде включати тенісний, баскетбольний та футбольний майданчики” , - йдеться у матеріалі видання.

Спортмайданчики, за супутниковими знімками, з'явилися біля замку у 2016 році.

Журналісти направили питання Коломойському про походження коштів у його сестри для придбання нерухомості у Франції, проте відповіді не отримали.

Також журналісти "Слідство Інфо" раніше повідомляли, що на Чорток оформлено нерухомість родини Коломойського у Франції та Швейцарії.